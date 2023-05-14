Myanmar'da Mocha Kasırgası'nda en az 3 kişi yaşamını yitirdi

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ı etkileyen Mocha Kasırgası'nın şimdiye dek 3 can kaybına yol açtığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hızı saatte 209 kilometreye ulaşan kasırga ülkenin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Doğudaki Şan eyaletindeki bir köyde kasırganın yol açtığı heyelanda evleri toprak altında kalan bir çiftin cansızı bedenine ulaşılırken, Mandalay Bölgesi'nde üzerine ağaç devrilen bir kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağmur ve sel baskınlarına yol açan 5. kategori kasırga nedeniyle ülkenin batı kıyısındaki Arakan eyaletinde "acil durum" ilan edildi.

Myanmar Ordusu Enformasyon Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kasırganın etkilediği eyalet merkezi Sittwe'de meskenler, elektrik hatları, mobil iletişim şebekeleri ve diğer altyapı zarar gördü.

300 bin nüfuslu Sittwe'de kasırga nedeniyle 4 bin kişi diğer şehirlere tahliye edilirken, sel baskını riskine karşı 20 bin kişi yüksek kesimlerdeki manastırlara, okullara ve diğer geçici barınaklara sığındı.

Yardım kuruluşları barınaklardaki yoğunluk nedeniyle gıda sıkıntısının yaşandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı Sözcüsü Titon Mitra, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mocha Kasırgası nedeniyle ülkede 2 milyon kişinin risk altında olduğunu belirterek, geniş çaplı yıkım ve kayıpların beklendiğini, yardımlar için tüm bölgelerine engelsiz erişime ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bengal Körfezi'nde ortaya çıkan kasırga güzergahındaki Bangladeş'in St. Martin's Adası ve çok sayıda Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapan Cox's Bazar'da alarm ilan edildi.

Kasırganın merkezinin doğuya, Myanmar'a doğru hareket etmesiyle Bangladeş kıyılarındaki etkisi ise daha az oldu.

St. Martin'de 300 kadar ev hasar görürken, Cox Bazar'daki mülteci kamplarına gıda ve sağlık ekibi takviyesi yapıldı.

Bangladeşli yetkililer, Cox's Bazar'dan yaklaşık 190 bin, kuzeyindeki Chittagong şehrinden ise yaklaşık 100 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Myanmar'da 2008'de Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi hayatını kaybetmişti.