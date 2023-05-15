Myanmar'da Kasırgadan Etkilenen 17 İlçe Doğal Afet Bölgesi İlan Edildi

YANGON, 15 Mayıs (Xinhua) -- Myanmar'da Arakan eyaletinin 17 ilçesi doğal afetten etkilenen bölge ilan edildi.

Ülkenin batısındaki Arakan eyaletinde Kyaukphyu, Manaung, Ramree, Ann, Sittwe, Pauktaw, Ponnagyun, Rathedaung, Gwa, Taungup, Thandwe, Maungtaw, Buthidaung, Kyauktaw, Minbya, Mrauk-U ve Myebon olmak üzere 17 ilçe bulunuyor.

Devlet İdare Konseyi (SAC) tarafından Pazartesi günü yayımlanan bildiriye göre, Doğal Afet Yönetimi Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca söz konusu ilçeler doğal afetten etkilenen bölge ilan edildi.

Mocha Kasırgası'nın Arakan'da can ve mal kaybına yol açıp çevreye zarar vermesinin ardından ilgili karar açıklandı. Kasırgadan etkilenen bölgelerde normal yaşama süratle dönülmesinde zorluklar yaşanabileceği belirtiliyor.

Son derece şiddetli Mocha Kasırgası, Pazar günü ülkenin batısındaki Arakan eyaletinin kıyı bölgelerini vurarak büyük hasara yol açtı.