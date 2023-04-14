Myanmar'da İnsansız Hava Aracı Saldırısında 5'i Çocuk 8 Kişi Hayatını Kaybetti

YANGON, 14 Nisan (Xinhua) -- Myanmar'ın batısındaki Sagaing bölgesinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 5'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti ve 31 kişi yaralandı.

Myanmar Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi'nin Cuma günü bildirdiğine göre bir insansız hava aracıyla gerçekleştirilen bombalı saldırı, Sagaing bölgesindeki Sagaing kasabasına bağlı bir köydeki devlet okulu yakınında Perşembe günü yerel saatle yaklaşık 17.40'ta meydana geldi.

Geleneksel Thingyan Su Festivali arifesinde gerçekleşen saldırıda bir insansız hava aracı kullanılarak dört adet bomba atıldı.

Açıklamada saldırıdan etkilenenlerin, Thingyan Su Festivali'ni kutlayan ve aralarında çocukların da bulunduğu köylüler olduğu, yaralıların tedavi için Sagaing Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Yine Perşembe günü Myanmar'ın doğusundaki Shan eyaletinin Lashio kasabasında bir bombanın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Sorumluların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.