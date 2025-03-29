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Myanmar'da İki Büyük Deprem: 694 Ölü, 1670 Yaralı

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Myanmar'ın Sagaing bölgesinde meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler, 694 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1670 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kayıp olan 68 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde ilk belirlemelere göre 694 kişinin hayatını kaybettiği, 1670 kişinin yaralandığı bildirildi.

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremlerde ilk belirlemelere göre 694 kişinin öldüğü, 1670'ten fazla kişinin yaralandığı, 68 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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