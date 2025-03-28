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Myanmar'da İki Büyük Deprem: 144 Ölü, 730 Yaralı

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Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından ilk belirlemelere göre 144 kişi hayatını kaybetti, 730'dan fazla kişi yaralandı. Ülkedeki askeri yönetim depremlerle ilgili açıklama yaptı ve can kaybının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından ilk belirlemelere göre 144 kişinin hayatını kaybettiği, 730'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Myanmar'daki askeri yönetim, ülkede bugün meydana gelen depremlere dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremlerde ilk belirlemelere göre 144 kişinin öldüğü, 730'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sabah Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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