BM: Myanmar'da haşhaş yetiştiriciliği son 10 yılın en yüksek seviyesinde

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Myanmar'daki haşhaş yetiştiriciliğinin son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Ekim alanlarında yüzde 17'lik artış gözlemlenirken, afyon üretimi ise stabil kaldı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Myanmar'da haşhaş yetiştiriciliğinin son 10 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu bildirdi.

UNODC, Myanmar'daki haşhaş yetiştiriciliği ve afyon üretimine ilişkin yapılan araştırmanın raporunu yayımladı.

Raporda, ülkedeki ekim alanlarının geçen seneye göre yüzde 17'lik artış gösterdiği ve haşhaş yetiştiriciliğinin son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

Öte yandan, raporda, ekim alanlarındaki artışın düşük verim seviyeleriyle dengelenmesi nedeniyle, afyon üretiminin geçen seneye kıyasla yalnızca yüzde 1 oranında artış göstererek "stabil" kaldığına dikkati çekildi.

UNODC Güneydoğu Asya ve Pasifik Temsilcisi Delphine Schantz, "Myanmar kritik bir aşamada. Yetiştiricilikteki bu büyük artış, afyon ekonomisinin gelecekte büyüme potansiyeli olduğuna işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
