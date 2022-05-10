Myanmar'da 'gölge hükümet', direniş güçlerinin ülkenin yarısını kontrol ettiğini savundu

Myanmar'da askeri yönetime karşı direnişi koordine eden ve kendilerini "gölge hükümet" olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başkan Vekili Duwa Lashi La, "halk savunma güçlerinin" etnik direniş güçleriyle birlikte ülkenin neredeyse yüzde 50'sini kontrol ettiğini belirtti.

France 24'e konuşan Duwa Lashi La, Ulusal Birlik Hükümeti'nin "meşru" olduğunu, bir yıl içinde "sayısız zorluğa rağmen" askeri ve idari olarak önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

"Halk savunma güçlerinin" şu anda Myanmar'ın yüzde 15'ini kontrol ettiğini, etnik direniş güçleriyle birlikte bu oranın "neredeyse yüzde 50'ye" ulaştığını iddia eden Duwa Lashi La, kendilerine destek veren etnik direniş örgütlerine teşekkür etti.

Duwa Lashi La, "savunma savaşını" duyurmalarından bu yana 8 ay geçtiğini, askeri ve siyasi olarak "büyük ilerleme" kaydettiklerini belirterek, "halk savunma güçlerinin" orduya daha etkili bir şekilde direnmek için birçok kişiyle müttefik olduğunu dile getirdi.

İnsanların orduyu "tamamen reddettiğini", özgürlük, eşitlik, demokrasi ve barış istediklerini vurgulayan Duwa Lashi La, her türlü mecradan insanlarla iletişim kurmayı sürdürdüklerini söyledi.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Bu tarihten itibaren bazı kentlerde düşük yoğunluklu ayaklanmalar oldu, kırsal alanlarda, özellikle etnik azınlık milislerinin hükümet birlikleriyle karşı karşıya geldiği sınır bölgelerinde daha ciddi çatışmalar yaşandı.

Askeri yönetime karşı birçok yerde "halk savunma güçleri" kuruldu ancak çoğunlukla yerel olarak faaliyet gösteren bu güçler küçük çaplı vurkaç operasyonları yürütüyor.

Gölge hükümetin pek çok üyesi ise Myanmar içinde saklanıyor veya sürgünde yaşıyor.