Myanmar'da esir tutulan 19 Güney Koreli serbest bırakıldı

Myanmar'da "yasa dışı bir firma" tarafından esir tutulan 19 Güney Koreli, serbest bırakıldı.

Myanmar'da "yasa dışı bir firma" tarafından esir tutulan 19 Güney Koreli, serbest bırakıldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar'ın Tayland sınırındaki Tachileik kentinde, 19 Güney Korelinin esir tutulduğuna ilişkin ekim ayında ihbar alındığı belirtildi.

Myanmar'da "yasa dışı bir firma" tarafından esir alınan Güney Kore vatandaşlarının "güvenliği" konusunda ülke polisiyle iletişime geçildiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin serbest bırakıldı vurgulandı.

Açıklamada, serbest bırakılanların, Myanmar yetkililerinin yardımıyla, ülkenin güneyindeki Yangon kentine güvenli şekilde ulaştığı aktarıldı.

Serbest bırakılan Güney Korelilerin ülkelerine dönmek üzere yola çıktığı ifade ediliyor.

Myanmar, Laos ve Tayland sınırlarının kesiştiği "Altın Üçgen" adı verilen bölge, yıllardır yasa dışı faaliyetlerle biliniyor.