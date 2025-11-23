Haberler

Myanmar'da Dolandırıcılık Operasyonu: 1590 Yabancı Gözaltında

Güncelleme:
Myanmar'daki askeri yönetim, Tayland sınırındaki dolandırıcılık faaliyetlerine karşı düzenlenen operasyonlarda 1590 yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, yasa dışı giriş ve çevrim içi dolandırıcılıkla ilişkilendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Myanmar'da askeri yönetim, Tayland sınırındaki çevrim içi dolandırıcılık faaliyeti yürütülen merkezlere yönelik operasyonlarda 1590 yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Myanmar'da askeri yönetim kontrolündeki "Global New Light of Myanmar" gazetesinin haberine göre, ordu, 18-22 Kasım'da Shwe Kokko bölgesindeki kumar ve dolandırıcılık merkezlerine yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, operasyonda yabancı uyruklu 1590 kişinin yasa dışı şekilde Myanmar'a giriş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda ayrıca 3 bine yakın bilgisayar ve 21 bini aşkın cep telefonunun ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 101 Starlink uydu ağı ile çevrim içi dolandırıcılığı ve kumar faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda endüstriyel malzemenin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında Çin, Vietnam, Malezya, Etiyopya, Namibya, Endonezya, Uganda, Hindistan, Zimbabve, Filipinler, Pakistan, Ruanda, Kenya, Nijerya, Nepal, Güney Kore, Mısır ve Madagaskar vatandaşı kişilerin bulunduğu kaydedildi.

Myanmar'da özellikle Tayland ve Çin sınırındaki bazı bölgeler, Güneydoğu Asya'da yüz binlerce kişiyi sahte yatırım teklifleri ve yasa dışı kumar planları gibi çevrim içi dolandırıcılıklara katılmaya zorlayan suç örgütlerinin faaliyet alanı olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
