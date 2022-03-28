Myanmar'da devrik lider Suu Çii karantina nedeniyle duruşmalara katılmadı

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii, Kovid-19 karantinası nedeniyle, sanık olduğu son duruşmalara katılmadı.

Yetkililer, Kovid-19'a yakalanma ihtimali nedeniyle karantinaya alınan Suu Çii'nin duruşmalara katılmadığını söyledi.

Suu Çii'nin Kovid-19 testinin negatif çıkmasına rağmen, bakımına yardım eden kişilerde Kovid-19 görülmesi nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.

24 ve 25 Ekim'de gerçekleşen duruşmalara katılmayan Suu Çii'nin ayrıca yarınki duruşmaya da katılamayacağı bilgisi paylaşıldı.

Devrik lider Suu Çii, hakkında her biri için 15 yıla kadar hapis cezası istenen 11 yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Suu Çii ayrıca devlet sırlarını ihlal etmekle suçlanıyor.

76 yaşındaki Suu Çii, şimdiye kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydediliyor.

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.