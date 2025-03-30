Myanmar'da Depremler Sonrası NUG'dan Ateşkes Talebi

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından, darbe karşıtları tarafından kurulan "sivil" Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), 2 haftalık ateşkes talebinde bulundu.

Myanmar Now'ın haberine göre, ülkede meydana gelen büyük depremlerin ardından NUG, askeri faaliyetlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, depreme ilişkin arama kurtarma ve yardım çalışmalarının kolaylaştırılması için askeri yönetime, 2 haftalık ateşkes çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, NUG üyelerinin, askeri yönetimin, görevlilerin güvenliğini garanti etmesi ve tutuklamalardan kaçınması şartıyla, deprem çalışmalarına katılabilecekleri belirtildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Güncel verilere göre, depremlerde can kaybı 1700'e yükselirken sayının artmasından endişe ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.