Myanmar'da Deprem: 1.644 Ölü, 3.408 Yaralı

YANGON, 30 Mart (Xinhua) -- Myanmar'da meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.644'e yükseldi. Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi'nin cumartesi akşamı yaptığı açıklamaya göre depremde 3.408 kişi de yaralanırken, 139 kişiden ise haber alınamıyor.

Cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem en çok Mandalay, Bago, Magway, kuzeydoğudaki Shan eyaleti, Sagaing ve başkent Nepido'yu etkiledi.

Myanmar Radyo ve Televizyonu'nun bildirdiğine göre Devlet İdare Konseyi Başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing, cumartesi sabahı helikopterle Mandalay'a giderek depremin ağır hasara yol açtığı bölgede incelemelerde bulundu. Min Aung Hlaing cuma günü uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.