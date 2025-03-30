Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz

Bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz
Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

Konut satışlarında yeni dönem
Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var

İşte Ahmed Şara'nın ilk kabinesi
CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

Myanmar'da Deprem: 1.644 Ölü, 3.408 Yaralı

Myanmar'da Deprem: 1.644 Ölü, 3.408 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.644'e yükseldi. Devlet İdare Konseyi, bölgedeki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor ve uluslararası yardım çağrısında bulundu.

YANGON, 30 Mart (Xinhua) -- Myanmar'da meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.644'e yükseldi. Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi'nin cumartesi akşamı yaptığı açıklamaya göre depremde 3.408 kişi de yaralanırken, 139 kişiden ise haber alınamıyor.

Cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem en çok Mandalay, Bago, Magway, kuzeydoğudaki Shan eyaleti, Sagaing ve başkent Nepido'yu etkiledi.

Myanmar Radyo ve Televizyonu'nun bildirdiğine göre Devlet İdare Konseyi Başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing, cumartesi sabahı helikopterle Mandalay'a giderek depremin ağır hasara yol açtığı bölgede incelemelerde bulundu. Min Aung Hlaing cuma günü uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.