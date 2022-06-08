Myanmar'da cunta yönetiminden idam eleştirilerine "sorumsuz ve pervasız" yanıtı - Haberler

Myanmar'da askeri yönetim hükümeti, 4 siyasi mahkumu idam edeceğini açıklamasının ardından gelen eleştirilerin "sorumsuz ve pervasız" olduğunu savundu.

The Diplomat'ın haberine göre, Myanmar'da cunta yönetimi, geçen yılki askeri darbeye karşı kampanya yürüten 4 siyasi mahkumu idam etme kararına yönelik eleştirileri nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı Batılı hükümetleri kınadı.

Cunta yönetiminin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu eleştiriler "sorumsuz ve pervasız" olarak nitelendirildi, adı geçen ülkelerle diplomatik ilişkilerin tehlikeye girebileceğine işaret edildi.

4 siyasi mahkuma idam cezası

Cunta yönetimi, devrik lider Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinden (NLD) eski milletvekili Phyo Zeya Thaw ile ülkenin Terörle Mücadele Yasasını ihlal etmekten suçlu bulunan aktivist Kyaw Min Yu'nun yanı sıra iki kişiye idam cezası vermişti.

Hükümet Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, idam kararlarının yasal itirazların reddedilmesinin ardından onaylandığını söylemişti.

Ülkede on yıllar sonra ilk kez uygulanacak idam cezaları, ABD ve Fransa dahil yabancı hükümetlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kınanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı.

Ayrıca ordunun geçen yıl şubatta iktidarı ele geçirmesinden bu yana Myanmar mahkemelerinin ikisi çocuk 114 siyasi mahkuma ölüm cezası verdi.