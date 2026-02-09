Haberler

Myanmar'dan internet ve telefon dolandırıcılığı şüphelisi 1500'den fazla kişi Çin'e iade edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Myanmar'ın Kayin eyaletinde gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, Çinli hedefleri dolandıran suç şebekelerine yönelik 1500'den fazla şüpheli Çin'e iade edildi. Operasyonlar kapsamında dolandırıcılık merkezi olarak kullanılan 630 bina yıkıldı.

Myanmar'ın Kayin eyaletinin Myawaddy bölgesinde, Çinlileri hedef alan internet ve telefon dolandırıcılığı faaliyetleri yürüten suç şebekelerine düzenlenen operasyonlarda, bu yıl 1500'den fazla şüphelinin Çin'e iade edildiği bildirildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin, Myanmar, Tayland güvenlik birimleri, bu yılın başından bu yana bölgede yürüttüğü eşgüdümlü operasyonlarda 1500'den fazla şüpheliyi yakalayarak Çin'e teslim etti.

Operasyonlarda, bölgede dolandırıcılık faaliyetlerinin merkezi olarak kullanılan 630 bina yıkılırken, şebekelerin suç ağının parçası olan varlıklara el konuldu.

Çin, Myanmar ve Tayland otoritelerinin bölgede 20 Şubat 2025'te başlattıkları operasyonlarda, geçen yıl Çin vatandaşı 6 bin 600 şüphelinin iadesi sağlanmıştı.

Şüphelilerin bazılarının söz konusu şebekelerce tehditle alıkonulduğu ve dolandırcılık için kullanıldığı düşünülüyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
Sanki stadyum! Böyle işletme görülmedi

Videoyu izleyen herkes "Bu ne böyle" demekten kendini alamıyor
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar

Salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz

Gizemli sevgiliye bırakmak istediği miras ortaya çıktı