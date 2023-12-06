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Myanmar'da çatışmaların yayılması yerinden edilmelere neden oluyor

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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Myanmar'da cunta yönetimi ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaların yayılmasının, insanların daha fazla yerinden edilmesine neden olduğunu bildirdi. Çatışmalar nedeniyle yarım milyondan fazla insanın ülke içinde yerlerinden edildiği aktarılan açıklamada, ülkede halihazırda yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edilmiş olduğu bilgisi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Myanmar'da cunta yönetimi ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaların yayılmasının, insanların daha fazla yerinden edilmesine neden olduğunu bildirdi.

UNOCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da ekimden bu yana devam eden çatışmaların, Kuzey Shan'dan Arakan eyaletine doğru genişlediği belirtildi.

Çatışmalar nedeniyle yarım milyondan fazla insanın ülke içinde yerlerinden edildiği aktarılan açıklamada, ülkede halihazırda yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edilmiş olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in Myanmar'daki sivillere yardımcı olması amacıyla BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'na (CERF) 7 milyon dolar tahsis ettiği aktarıldı.

Myanmar'da askeri yönetime karşı silahlı saldırılar

Myanmar'da "Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı gruplar, 27 Ekim'de Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna silahlı saldırı başlatmıştı.

"Operasyon 1027" adı verilen koordine saldırılarda silahlı gruplar, Shan'da çok sayıda kasaba ve yerleşim yeriyle 100'den fazla askeri noktayı ve karakolu ele geçirmişti.

Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, ülkenin Çin sınırı yakınlarındaki bir ticaret yolu noktasını ele geçirdiklerini öne sürmüştü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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