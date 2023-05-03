Myanmar'da askeri yönetim, 2 bin 153 siyasi tutukluyu serbest bırakıyor

Myanmar'da 2021'deki darbeyle yönetime el koyan askeri yönetim, Budizm inancında "Buda'nın doğum günü" olarak 5 Mayıs'ta kutlanan "Vesak Günü" dolayısıyla 2 bin 153 siyasi tutukluyu serbest bırakma kararı aldı.

Myanmar'da 2021'deki darbeyle yönetime el koyan askeri yönetim, Budizm inancında "Buda'nın doğum günü" olarak 5 Mayıs'ta kutlanan "Vesak Günü" dolayısıyla 2 bin 153 siyasi tutukluyu serbest bırakma kararı aldı.

Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV, askeri lider General Min Aung Hlaing'in af kararını duyurdu.

Yetkililer, askeri yönetimin af kararı aldığı 2 bin 153 siyasi tutuklunun salıverilmeye başlandığını ve sürecin birkaç günde tamamlanacağını kaydetti.

Salıverilecek siyasi tutukluların isimleri açıklanmazken, bunlar arasında devrik lider Aung San Suu Çii bulunmuyor.

Affedilen kişilerin, kamuoyunda huzursuzluk ya da korku yaratan veya yanlış haber yaymak gibi 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlardan hüküm giyen siyasi tutukluların olduğu vurgulandı.

Yetkililer, affedilenlerin, yasaları çiğnemesi durumunda yeni cezalarına eski suçlarının da ilave edileceğini bildirdi.

Myanmar'da önemli günlerde mahkumlara yönelik af kararları çıkarken, 2021'de 2 bin 296 siyasi tutuklu da serbest bırakılmıştı.

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, 25 Nisan'da Myanmar askeri yönetimine "şiddet eylemlerini acilen durdurun" çağrısında bulunmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.