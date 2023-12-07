Myanmar'da "asker kaçağı suçlamasıyla hapsedilen asker ve polislere af çıkarıldı" iddiası

Myanmar'da, "firar ve izinsiz görevden kaçma" suçlarından hapse atılan asker ve polislerin serbest bırakılarak aktif göreve dönmelerini sağlayacak bir af çıkarıldığı iddia edildi.

Myanmar'da, "firar ve izinsiz görevden kaçma" suçlarından hapse atılan asker ve polislerin serbest bırakılarak aktif göreve dönmelerini sağlayacak bir af çıkarıldığı iddia edildi.

Associated Press'e (AP) konuşan ve isimleri açıklanmayan bir polis memuru ile bir ordu yetkilisine göre, Myanmar'daki cunta yönetimi, "firar ve izinsiz görevden kaçtıkları" için hapse atılan asker ve polisleri serbest bırakarak aktif göreve dönmelerini sağlamaya çalışıyor.

Polis memuru, Ulusal Zafer Günü'nün kutlandığı bugün, söz konusu suçlardan dolayı hapiste olan çok sayıda polisin serbest bırakıldığını söylerken ordu yetkilisi de cunta yönetiminin kasımdan bu yana 3 yıla kadar hapis cezası alan hükümlü asker ve polislere af çıkardığını öne sürdü.

İki kaynak da çıkarılan affın ülkedeki güvenlik personeli eksikliğini gidermeye yönelik olduğunu savundu.

Ülke basınında 4 Aralık'ta, "küçük suçlar işlemiş ve aktif hizmete dönmek isteyen askerlere af çıkarılacağı" yönünde haberler yer almıştı.

Cunta yönetiminin sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, 5 Aralık'ta, firar eden, izinsiz devamsızlık yapan ya da emekli olan yaklaşık 1000 askerin orduya geri dönmek için talepte bulunma sürecinden geçtiğini aktarmıştı.

Ülke yasalarına göre ordudan firar etmenin karşılığı, en az 7 yıl hapis cezasından ölüm cezasına kadar varabiliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunan Suu Çii, şubatta ev hapsine alınmıştı.