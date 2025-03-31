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Myanmar'da 7,7 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Ulusal Yas İlan Edildi

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Myanmar Devlet İdare Konseyi Başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing, 28 Mart'ta meydana gelen depremin ardından 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında bir haftalık ulusal yas ilan etti. Depremde hayatını kaybedenlerin anılması ve acının paylaşılması amacıyla kamu binalarında bayraklar yarıya indirileceği belirtildi.

MANDALAY, 31 Mart (Xinhua) -- Myanmar Devlet İdare Konseyi Başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing, 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bir haftalık ulusal yas ilan etti.

31 Mart-6 Nisan tarihleri arasındaki yas sürecince depremde hayatını kaybedenlerin anılması ve acının paylaşılması amacıyla tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilecek.

Myanmar Devlet İdare Konseyi'nin pazar günü yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 1.700 kişi hayatını kaybettiği büyük depremde 3.400 kişi yaralanırken, 300 kişiden de haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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