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Myanmar'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem: Can Kaybı ve Yapı Hasarları

Myanmar'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem: Can Kaybı ve Yapı Hasarları
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Myanmar'ın Sagaing kentinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Mandalay'da bir caminin çökmesine yol açtı ve en az 10 kişi hayatını kaybetti. Ulaşıma kapalı yollar ve çöken binalar ile depremin etkileri bölgede ciddi hasarlara neden oldu.

YANGON, 28 Mart (Xinhua) -- Myanmar'ın Sagaing kentinin 16 km kuzeybatısında günün erken saatlerinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerel medya kuruluşu Khit Thit'in haberine göre, güçlü depremin etkisiyle Mandalay'da bir caminin çökmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Gelen haberlerde Mandalay Bölgesi'ndeki bazı binaların çöktüğü, Mandalay ile Yangon arasındaki bazı yollarınsa hasar gördüğü ve ulaşıma kapandığı bildirildi.

Depremin etkileri komşu ülkelerde de hissedildi. Laos'un başkenti Viyentiyan ve Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Xinhua muhabirleri, sarsıntıların bu kentlerde de güçlü şekilde hissedildiğini bildirdi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki 30 katlı bir bina depremin etkisiyle çöktü. Çökme nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 43 kişidense haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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