Myanmar'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 1.002 Ölü, 2.376 Yaralı

MANDALAY, 29 Mart (Xinhua) -- Myanmar'ın Mandalay bölgesinde cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 1.002 kişi hayatını kaybederken, 2.376 kişi de yaralandı.

Myanmar Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi cumartesi sabahı itibarıyla 30 kişiye ise ulaşılamadığını bildirdi.

Resmi açıklamalara göre deprem, ülkenin elektrik tedarik sisteminde arızalara neden oldu. Mobil ağların da etkilendiği deprem nedeniyle Yangon'un bazı bölgelerinde cep telefonu sinyalleri tamamen kesildi. Çok sayıda bina hasar aldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.