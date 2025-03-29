Myanmar'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 1.002 Ölü
Mandalay bölgesinde meydana gelen depremde bin civarında insan hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı ve hala ulaşamadıkları kişiler bulunuyor.
YANGON, 29 Mart (Xinhua) -- Myanmar'ın Mandalay bölgesinde cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 1.002 kişi hayatını kaybederken, 2.376 kişi de yaralandı.
Myanmar Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi cumartesi sabahı itibarıyla 30 kişiye ise ulaşılamadığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel