Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar

İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM'den dikkat çeken karar
Sağlık meslek mensuplarına yeni hak getirildi

Sağlıkta devrim niteliğinde değişiklik
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti

Pazarda denetim yaparken gördüğü manzaraya isyan etti

Myanmar'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 1.002 Ölü

Myanmar'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 1.002 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mandalay bölgesinde meydana gelen depremde bin civarında insan hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı ve hala ulaşamadıkları kişiler bulunuyor.

YANGON, 29 Mart (Xinhua) -- Myanmar'ın Mandalay bölgesinde cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 1.002 kişi hayatını kaybederken, 2.376 kişi de yaralandı.

Myanmar Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi cumartesi sabahı itibarıyla 30 kişiye ise ulaşılamadığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.