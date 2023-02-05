Myanmar, Çin Üretimi Otomobillerle Pilot Elektrikli Araç Projesine Başlıyor

YANGON, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'den geçen ay 40 adet elektrikli otomobil ithal eden Myanmar, bu yıl 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar sürecek bir yıllık elektrikli araç (EV) pilot projesini hayata geçiriyor.

YANGON, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'den geçen ay 40 adet elektrikli otomobil ithal eden Myanmar, bu yıl 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar sürecek bir yıllık elektrikli araç (EV) pilot projesini hayata geçiriyor.

Elektrikli Araç Geliştirme Çalışma Komitesi Başkanı Sai Kyaw Naing Oo Cumartesi günü yaptığı açıklamada pilot proje kapsamında, Çin'den ithal BYD e2 otomobillerinden 10 tanesinin ticaret şehri Yangon'da elektrikli taksi olarak çalışacağını ve diğer 10 aracın da başkent Nay Pyi Taw'da taksi olarak hizmet vereceğini söyledi.

Myanmar, elektrikli araç sektörünü desteklemek için geçen yıl Haziran ayında, beş çalışma komitesinden oluşan Elektrikli Araçların ve İlgili İşlerin Geliştirilmesine İlişkin Ulusal Düzeyde Öncü Komite'yi kurmuştu.

Ülke daha sonra, geçen yıl 2 Kasım'dan bu yıl 31 Mart'a kadar geçerli olmak üzere ithal elektrikli otomobillere sıfır gümrük tarifesi uygulaması getirmişti.

Komite Başkanı Sai Kyaw Naing Oo ulusal düzeydeki öncü komitenin; elektrikli araç ithal etmek, ülkede elektrikli araç üretmek ve elektrikli araç sektörünü büyütmeye yönelik şarj istasyonları inşa etmek için çalıştığını söyledi.