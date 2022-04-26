Myanmar askeri yönetimi, Tayland sınırındaki bir kapıyı kapattı

KUALA Myanmar askeri yönetiminin, darbe karşıtı grupların saldırısı üzerine Tayland sınırındaki bir kapıyı kapattığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Myanmar ordusu, darbe karşıtı etnik silahlı grupların Dawei-Htee Khee kara yolundaki polis karakoluna saldırmasının ardından Tanintharyi bölgesindeki Tayland'a giriş yapılan Htee Khee sınır kapısını kapattı.

Bölgedeki direniş grupları, dün Myanmar ordusunun asker ve malzeme ikmali için kullandığı Dawei-Htee Khee kara yolunda çıkacak olası çatışmalar nedeniyle yerel halka söz konusu yolu kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Halk Savunma Gücü (PDF) unsurları, Dawei-Htee Khee kara yolundaki rejim kontrolündeki karakola saldırı düzenledi.

Askeri yönetim, söz konusu saldırı üzerine Tayland sınırındaki Htee Khee kapısını kapattı. Kapının ne zaman açılacağına dair bilgi paylaşmadı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'a en yakın geçiş noktasında bulunan ve bölgedeki en önemli ticaret noktalarından biri olan Htee Khee sınır kapısının kapatılmasının, Tayland-Myanmar ticaretini olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor.

Myanmar ordusu ile darbe karşıtı etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmalar, Kayin bölgesi üzerinden yürütülen ticareti durma noktasına getirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.