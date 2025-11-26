Myanmar Askeri Yönetimi, ABD'nin Geçici Koruma Statüsünü Kaldırmasını Destekliyor

Myanmar'da askeri yönetim, ABD'nin Myanmar vatandaşlarına verdiği geçici koruma statüsünü kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Devlet televizyonu Myanmar International TV'nin haberine göre, Askeri Yönetim Sözcüsü Zaw Min Tun, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin söz konusu kararını "olumlu bir adım" olarak gördüklerini belirtti.

Tun, kararın ardından ABD'deki Myanmar vatandaşlarının ülkeye dönebileceğini vurgulayarak "ABD'deki Myanmar vatandaşları ülkelerine dönebilir, kendilerini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkeye dönenlerin yaklaşan genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olacağını da belirten sözcü Tun, Myanmarlıların faydalandığı geçici koruma statüsü programının sona erdirilmesinin nedeninin, Myanmar'daki durumun iyileşmesi olduğunu iddia etti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Myanmar'daki durum nedeniyle verilen "geçici koruma statüsünü" sonlandırma kararını duyurmuştu.

"Myanmar'daki durumun, vatandaşlarının ülkelerine dönebileceği kadar güvenli hale geldiğini" savunan İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, kararın 26 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Geçici koruma statüsü

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkeler için uygulanan, geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çi liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki etnik Çinli nüfusun yaşadığı Şan eyaletinde merkezi hükümet güçleriyle çatışan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), 2024'te Çin sınırındaki önemli bir askeri garnizon olan Lashio şehrini ele geçirmişti.

MNDAA ile Myanmar hükümeti arasında, Çin'in Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de Çin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından 18 Ocak'ta ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Myanmar, 29 Ekim'de darbe karşıtı silahlı gruplardan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun (TNLA) da askeri yönetimle ateşkes anlaşması imzaladığını duyurmuştu.