Myanmar'a ait savaş uçağının Tayland hava sahasını ihlali üzerine köyler tahliye edildi

Myanmar'a ait bir savaş uçağının Tayland hava sahasına girmesinin ardından, Tayland'da bazı köyler ve okulları tahliye etme kararı alındı.

Tanıkların ifadesine göre, MiG-29 olduğu düşünülen uçak, Tayland'ın Tak eyaletinin Phop Phra bölgesindeki bazı köyler ve okullar üzerinde birkaç daire çizdi.

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, sınır bölgelerindeki etnik azınlık gruplarına yönelik operasyon yapan Myanmar'a ait savaş uçağının ülke hava sahasına girdiğine dair rapor aldıktan sonra bölgede devriye gezmek için iki F-16 savaş uçağı gönderildiği aktarıldı.

İhlalin gerçekleştiği bölgedeki köylerin ve okulların boşaltılması talimatı verildi.

Myanmar'ın Tayland Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşe aracılığıyla gelecekte benzer olayların yaşanmaması için Myanmar makamlarına uyarı iletildi.

Şubat 2021'de seçilmiş hükümeti devirerek yönetimi ele geçiren Myanmar ordusu ile sınır bölgelerinde yaşayan etnik azınlık grupları arasında on yıllardır devam eden çatışmalar darbeden bu yana yoğunlaştı.