Myanmar 2 yıl aranın ardından turist vizesi verecek

Myanmar, Kovid-19 salgınının ardından turizmi canlandırmak amacıyla vize vereceğini duyurdu.

Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkede 2 yıl sonra 15 Mayıs'tan itibaren çevrim içi turistik "e-vize" hizmeti sağlanacak.

Turistlerin aşı sertifikası ve uçuştan önce yapılmış negatif PCR testinin yanı sıra sağlık sigortasına sahip olmaları gerekecek.

Ülkeyi ziyaret eden turistlerin varışta da hızlı test vermeleri istenecek.

Mart 2020'de vize hizmetini askıya alan Myanmar, 1 Nisan'da ticari vize vermeye başlamış, 17 Nisan'da uluslararası ticari uçuş yasağını kaldırmıştı.