MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği Midilli Adası'nda Düzenlenecek
İzmir'in Foça ilçesinde geçen yıl yapılan MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği, bu yıl 27-28 Eylül tarihlerinde Midilli Adası'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğin hazırlıkları tamamlandı ve yelken kulüpleri ile Midilli Adası'ndaki dostlar da organizasyona dahil edildi.
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, yazılı açıklamasında, şenliğin hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.
Geçen yıl etkinliği sadece Kuzey Ege'deki yat ve yelken kulüpleriyle yaptıklarını aktaran İşler, "Bu yıl Midilli Adası'ndaki dostlarımızı da işin içine kattık. Uluslararası bir nitelik kazandırdık. Önümüzdeki yıl daha da genişleteceğiz. Sadece bölgesel dinamiklerin değil, ülke turizmimizin başta gelen kurum ve kuruluşlarının da maddi, manevi destekleriyle asıl amacımıza doğru yol almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.