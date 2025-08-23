MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği Midilli Adası'nda Düzenlenecek

İlki geçen yıl İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği, 27-28 Eylül'de Midilli Adası'nda gerçekleştirilecek.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, yazılı açıklamasında, şenliğin hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Geçen yıl etkinliği sadece Kuzey Ege'deki yat ve yelken kulüpleriyle yaptıklarını aktaran İşler, "Bu yıl Midilli Adası'ndaki dostlarımızı da işin içine kattık. Uluslararası bir nitelik kazandırdık. Önümüzdeki yıl daha da genişleteceğiz. Sadece bölgesel dinamiklerin değil, ülke turizmimizin başta gelen kurum ve kuruluşlarının da maddi, manevi destekleriyle asıl amacımıza doğru yol almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.