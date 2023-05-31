Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi davasında savcı müebbet hapis cezası istedi

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in eğlence mekanında istek parça çalmayı kabul etmediği için öldürülmesiyle ilgili davada savcı, tutuklu sanıklardan İlker Karakaş ile Ali Gündüz'ün 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Diğer tutuklu sanık Semih Soyalp ile tutuksuz 2 sanığın ise beraatını talep etti.

ANKARA'da müzisyen Onur Şener'in (45), eğlence mekanında istek parça çalmayı kabul etmediği için öldürülmesiyle ilgili davada savcı mütalaasını açıklayarak, tutuklu sanıklardan İlker Karakaş (35) ile Ali Gündüz'ün (36) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, diğer tutuklu sanık Semih Soyalp (36) ile tutuksuz 2 sanığın ise beraatını talep etti.

Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz, savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp ile Gözde Gündüz ve Jale Erberk gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz tutuklanırken Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.