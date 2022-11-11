Müzisyen Onur Şener cinayetinin iddianamesi hazırlandı
Güncel Haberler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2 Ekim 2022 günü Çankaya ilçesinde bulunan Cassetta isimli iş yerinde solist olarak çalışan maktül O.Ş'yi, cam bardaklarla öldüren şüpheliler İ.K, A.G, S.S, G.G. ve J.E. hakkında yapılan soruşturma sonunda bugün Ankara Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenmiştir."