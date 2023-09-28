Müzisyen Can Ozan'ın yeni şarkısı yarın yayınlanacak

Müzisyen Can Ozan'ın söz ve bestesini yazdığı yeni şarkısı "Ağlama Ben Ağlarım", yarın tüm müzik platformlarında yayınlanacak. Kadıköy'deki Arafta Moda'da gerçekleştirilen tanıtımda, yeni şarkının animasyon klibi izletildi. Ozan, yeni bestesinin son 5 yılda yaptığı en iyi şarkısı olduğunu belirtti.

Müzisyen Can Ozan'ın söz ve bestesini yazdığı yeni şarkısı "Ağlama Ben Ağlarım", yarın tüm müzik platformlarında yayınlanacak.

Kadıköy'deki Arafta Moda'da gerçekleştirilen ve müzik dünyasından çok sayıda ismin katıldığı tanıtımda, yeni şarkının animasyon klibi izletildi.

Etkinliğin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Ozan, yeni bestesinin son 5 yılda yaptığı en iyi şarkısı olduğunu belirterek, "Beni geceleri evinde melankolik bir halde dinleyen hayranlarıma selam olsun. Bu şarkı onlara geliyor. Ben de çok kötü olduğum bir dönemde yazmıştım bu şarkıyı. Umarım şarkı aynı hisleri aktarabilecektir." dedi.

Can Ozan, yaklaşık 20 yıldır müzikle ilgilendiğini, kendi çalışmalarını yapmaya ise yakın zamanda başladığını aktardı.

Konserlerinin çok coşkulu geçtiğini dile getiren Ozan, "Her gittiğimiz yerde bir önceki konserden daha fazla insanla karşılaşıyoruz." diye konuştu.

"Pandemide ünlü oldum"

Kovid-19 döneminde şarkılarının üne kavuştuğunu vurgulayan Ozan, "Pandemide insanların daha fazla depresifleşmesi benim işime yaradı. 'Sar Bu Şehri' şarkım o dönemde tuttu. Popüler kariyerim o dönemde başladı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ozan, müzik endüstrisinin geldiği nokta sebebiyle yeni çalışmalarını bir süre tekli halinde yayınlamaya devam edeceğini duyurdu.

Can Ozan'ın yeni şarkısı "Ağlama Ben Ağlarım", sanatçının kendi yapım şirketi aracılığıyla tüm müzik platformlarında yayında olacak.