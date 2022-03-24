MÜZİSYEN CAN BİLGİÇ'E YARDIM GECESİ DÜZENLENDİ

UZUN süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Can Bilgiç'e dostlarından destek geldi. Bakırköy'de bir mekanda Bilgiç için yardım gecesi düzenlendi. Yardım gecesine Zerrin Özer, Ege, Hülya Uğur, Atilla Atasoy, Bilgiç'in yakın dostları ve sevenleri katıldı. Yardım gecesinde Zerrin Özer ve Ege sahne alarak sevilen şarkılarını Bilgiç'e destek amaçlı söylediler. Ege, "Can'ın kalbinde bir sorun vardı. Bu ülkede müzisyenler ne sigortalı ne de bağkurlu. Ölünceye kadar çalışmak zorundalar. Ameliyat için çok ciddi bir para gerekiyor. Bu parayı toplamak için bu akşam buraya geldik." diye konuştu.

Zerrin Özer, "Can ve Ceyhun kardeşlerin böyle anlamlı bir gecesinde şahsım adına bulunmaktan gurur duydum. Allah'tan bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum. Beni çok duygulandıran bir olay. Doktoru kesinlikle bir ücret talep etmemiştir. Dünyada çok iyi insanlar var. Birbirlerine yardım eden destek olan bir insanın sağlığı için koşturan insanlar var. Bu gecede olmaktan çok mutluyum en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.