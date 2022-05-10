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Müzikolog Yazar Ahmet Say Yaşamını Yitirdi

ANKA - Ceylan Sağlam - Güncel
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Müzikolog Yazar Ahmet Say Yaşamını Yitirdi

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın babası; yazar, müzikolog Ahmet Say yaşamını yitirdi. Fazıl Say, “Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz” paylaşımını yaptı.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın babası; yazar, müzikolog Ahmet Say yaşamını yitirdi. Fazıl Say, "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz" paylaşımını yaptı.

Ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası müzik yazarı, müzik eğitimcisi ve edebiyatçı Ahmet Say yaşamını yitirdi. Fazıl Say, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

"Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…"

ANKA / Ceylan Sağlam - Güncel

Fazıl Say, Ahmet Say, Müzik, Güncel, Haberler

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