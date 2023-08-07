Müzikist Derneği genç müzisyenlere destek sağlıyor

Müzikist Derneği çeşitli faaliyetlerle genç müzisyenleri, müzik öğretmenlerini ve öğrencileri desteklemeyi sürdürüyor.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 14. sezonunda "fark yaratan" seçilen Onur Kahvecioğlu, 2017'de "sanat, doğa ve insan" sloganıyla kurduğu Müzikist Derneğiyle destek faaliyetlerinin yanı sıra sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı çocukların sanatla erken yaşta tanışmalarını da sağlıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Müzikist Derneğinin atölye, konser ve festival gibi 18 farklı şehirde düzenlediği etkinliklerde 13 bini aşkın kişiye ulaşıldı.

Dernek, tek başına görünür olmaya çalışan sanatçılara bir sahne sunmak ve çeşitli atölyelerle sanatçılar ve müzik paydaşları arasında iletişimi artırmak için her sene doğa içinde festivaller de gerçekleştiriyor.

Ayrıca dernek, müzik bölümü öğrencilerine yönelik oluşturulan mentorluk programıyla üniversite sınavlarına hazırlıkta öğrencilerin güçlendirilmesini hedefliyor.

Müzik öğretmenlerinin de çeşitli eğitimlerle desteklendiği dernekte, öğretmenlerin bilgi ve deneyim paylaşımıyla birbirlerine katkı sağlaması için de uygun iletişim kanalları oluşturuluyor.

Köy okullarının sanata erişiminin kısıtlı olmasından yola çıkarak çocukları müzikle ve en az bir sanat dalı ile daha tanıştırmak üzere uygulanan "Anadolu Sanatdolu" projesi kapsamında ise dernek gönüllüleri köy okulu öğrencilerini ziyaret ediyor ve birçoğunun ilk kez bir enstrümanla karşılaşmasını sağlıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, şunları kaydetti:

"Sabancı Vakfı 14. Sezon Fark Yaratanlarından Onur Kahvecioğlu'nun hayata geçirdiği Müzikist Derneği, kurulduğu 2017 yılından bu yana çeşitli çalışmalarıyla 13 bini aşkın insana dokundu. Sanat, doğa ve insan kavramlarına odaklanan Müzikist, atölye çalışmaları, festival ve konserlerin yanı sıra öğrenci ve okul ziyaretleri, öğretmenler ve bağımsız müzisyenlerle kurduğu işbirlikleri ile önemli bir yol kat etmeyi başardı. Şikayet etmek yerine harekete geçen Kahvecioğlu, Müzikist ile yüze yakın genç bağımsız sanatçıya destek oldu ve 200'den fazla müzik öğretmeninin mesleki gelişiminde rol oynadı. Tüm bu başarıların arkasında ilham alınması gereken bir çalışma ve hikaye var. Biz de kendisinin başardıklarını herkesle paylaşmayı, toplumun bu çalışmalardan ilham almasını arzu ediyoruz. Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çocukların, bağımsız müzisyenlerin ve müzikseverlerin hayatına doğrudan dokunan Onur Kahvecioğlu'na destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı ise 2009'dan bu yana Türkiye'de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla gerçekleştiriliyor.