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Müzik Yayını Saat Kısıtlamaları Kaldırıldı

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Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), 1 Temmuz 2021'den beri uygulanan müzik yayınıyla ilgili saat kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu. MÜYORBİR, 'Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı' açıklamasını yaptı.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), 1 Temmuz 2021'den beri uygulanan müzik yayınıyla ilgili saat kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu. MÜYORBİR, "Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı" açıklamasını yaptı

MÜYORBİR, 1 Temmuz 2021'den itibaren saat 01.00'den sonra uygulanan müzik yasağının ülke çapında kaldırıldığını duyurdu. Birliğin sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. Müziğin hiç susmaması dileğiyle.

Kaynak: ANKA / Güncel

1 Temmuz Türkiye Güncel Haberler

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