Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, el sanatları ve iletişim alanında da öğrenci yetiştirecek

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ), yeni dönemde ilk kez öğrenci kabul edeceği Geleneksel Sanatlar ile Radyo ve Televizyon Programcılığı programlarıyla el sanatları ve iletişim alanında Türkiye'nin yetişmiş insan gücüne katkı sunacak.

Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi olarak 2017'de kurulan MGÜ, bünyesinde bulundurduğu 4 fakülte, bir enstitü ve meslek yüksekokuluyla sanat alanında eğitim almak isteyen öğrencilere ev sahipliği yapıyor.

İlk mezunlarını bu yıl veren üniversitede 20 farklı ülkeden öğrenci de çeşitli müzik ve sanat dallarında aldıkları eğitimle Türkiye'nin müzik ve sanat kültürünü tanıma imkanı buluyor.

Üniversitedeki öğrenciler ve akademisyenler gösterdikleri başarılı performanslarla uluslararası yarışmalarda ABD ve İngiltere gibi ülkelerden aldıkları ödüllerle Türkiye'yi bu alanda yurt dışında da başarıyla temsil ediyor.

Çok sayıda atölye ve çalışma alanı oluşturuldu

Yeni programlarla büyümeye devam eden MGÜ, 2022-2023 eğitim öğretim döneminden itibaren Geleneksel Sanatlar ile Radyo ve Televizyon Programcılığı programlarıyla sanata sunacağı katkının yanı sıra Türkiye'nin müzik ve sanat eğitimcilerini de yetiştirecek.

İlk defa öğrenci alınacak meslek yüksekokulu bölümleri için öğretim programları hazırlandı, öğrenciler için çok sayıda atölye ve çalışma alanı oluşturuldu.

Geleneksel Sanatlar için dokuma ve çizim atölyeleri gibi çalışma alanları, Radyo ve Televizyon Programcılığı için de görsel kayıt stüdyosu, radyo, sinema ve haber atölyeleri gibi çok sayıda çalışma alanı hazırlandı.

Üniversitede, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi, İcra Sanatları Fakültesi özel yetenek sınavlarıyla, Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları ile Radyo ve Televizyon Programcılığı programları ise merkezi tercihle öğrenci kabul edecek.

"Mezunlarımız pek çok alanda iş imkanı bulabilecek noktada"

MGÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, AA muhabirine, öğrencilerin üstlenecekleri vazifeleri en iyi şekilde yapabilmeleri için bir eğitim örgütlenmesi ve planlamalarının bulunduğunu söyledi.

Özden, mezunların, bireysel olarak kendi özgür müzik hayatlarını seçebileceklerini veya kamu kuruluşlarında öğretmenlik, sanatçı kadroları, akademisyenlik gibi pek çok alanda kendilerine iş imkanı bulabileceklerini kaydetti.

"Özel yetenek sınav başvuruları 21 Temmuz'da başlıyor"

Radyo ve Televizyon Programcılığı ile Geleneksel Sanatlar programları için hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Özden, yeni dönem özel yetenek sınavı başvurularının 21 Temmuz, sınavların ise 9 Ağustos'ta başlayacağını ifade etti.

Rektör Özden, "Geleneksel Sanatlarımız, hat, ebru, minyatür, çini ve seramik gibi sanatlarda ülkemizin istihdamına, sanat arz talebine yönelik sanatçı yetiştirecek bir yüksekokul. Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü iletişim becerilerinin de ön planda olmasını gerektiren bir anlayışıyla kurulduğu için önemli bir bölüm. Buradan yetişecek öğrencilerimiz, radyo ve televizyon uzmanlarımız, Türkiye'nin değişik bölgelerinde istihdama dahil olacak ve radyo televizyon alanında önemli işler meydana getireceklerdir." diye konuştu.

AA / Güncel