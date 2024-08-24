Müzik sesine dayanamayıp oynamaya başladı, vatandaşlar da para takarak destek verdi

ELAZIĞ - Elazığ 'da bir kişi yoldan geçerken bir iş yerinin hoparlöründen çıkan müziğe kendini kaptırdı. Sokak ortasında oynamaya başlayan kişiye vatandaşlar da para takarak eşlik etti.

Olay İzzetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Sokaktan geçen bir kişi iş yerinin hoparlöründen çıkan müziği duyunca kendini sese kaptırdı. Eline mendil alıp oynamaya başlayan kişiye çay ocağına oturan ve sokaktan geçen vatandaşlar da eşlik etti. Oynayan vatandaşlara para takan vatandaşlar o anları ise cep telefonu ile görüntüledi.