Müzik grubu Dubioza Kolektiv, yeniden İstanbul'da konser verecek

Geçen yıl KüçükÇiftlik Park'ta Hıdırellez Bayramı kapsamında sahne alan Dubioza Kolektiv grubu, 24 Ağustos'ta yeniden İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Alternatif müziğin Balkanlar'da yükselen gruplarından biri olarak gösterilen Dubioza Kolektiv; hip hop, dub, ska, reggae, rock, punk, elektronik müzik ve Balkan müziği unsurlarını içeren crossover tarzlarıyla avangard dub rock icralarıyla biliniyor.

Bosna Hersekli grup, birçok dilde sosyal ve politik konuları ele alan şarkı sözleriyle tanınıyor.