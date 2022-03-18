Kahramanmaraş'ta yaşlı adam bir iş yerinin açılışı sırasında çalan müziğe dayanamayıp böyle oynadı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta yaşlı adam bir iş yerinin açılışı sırasında çalan müziğe dayanamayıp böyle oynadı

İhlas Haber Ajansı - Halil Ulubey - Güncel
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Kahramanmaraş'ta yaşlı adam bir iş yerinin açılışı sırasında çalan müziğe dayanamayıp böyle oynadıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta yaşlı adam, bir iş yerinin açılışı sırasında çalan müziğe dayanamayıp oynadı.

Kahramanmaraş'ta yaşlı adam bir iş yerinin açılışı sırasında çalan müziğe dayanamayıp böyle oynadı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta yaşlı adam, bir iş yerinin açılışı sırasında çalan müziğe dayanamayıp oynadı.

Onikişubat ilçesinde hizmete başlayan bir iş yerinin açılışı için hazır bulunan müzik grubu gösteri yaptı. Müzik gösterisi sırasında geçen yaşlı bir vatandaş, bir anda oynamaya başladı. Müziğin ritmine kendini kaptıran vatandaş bir eline bastonunu, diğer eline de şapkasını alarak bir oynamanın keyfini çıkardı.

Yaşlı adam çevredekilerin ilgisi karşısında oynadıktan sonra yoluna devam etti.

Kahramanmaraş'ta yaşlı adam bir iş yerinin açılışı sırasında çalan müziğe dayanamayıp böyle oynadı

Kahramanmaraş'ta yaşlı adam bir iş yerinin açılışı sırasında çalan müziğe dayanamayıp böyle oynadı

Kahramanmaraş'ta yaşlı adam bir iş yerinin açılışı sırasında çalan müziğe dayanamayıp böyle oynadı

Kahramanmaraş'ta yaşlı adam bir iş yerinin açılışı sırasında çalan müziğe dayanamayıp böyle oynadı

Kahramanmaraş'ta yaşlı adam bir iş yerinin açılışı sırasında çalan müziğe dayanamayıp böyle oynadı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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