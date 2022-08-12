Müzeyyen Şevkin: "Esnafın Sırtından Elinizi Çekin. Deniz Bitti de Şimdi Esnaf mı Kaldı?"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Adana’da ziyaret ettiği pek çok esnafa vergi memurları tarafından yüklü cezalar kesildiğini belirterek, “Esnaf zaten zor günler yaşıyor. Elektriğini, kirasını ödeyemiyor, su parasını ödeyemezken, esnaf kefaletten aldığı kredileri ödeyemezken, SSK, BAĞ-KUR primlerini ödeyemez durumdayken siz neyin peşindesiniz? Deli Dumrul misali neyin vergisini almaya çalışıyorsunuz? Çok merak ediyoruz. Vatandaşın sırtından elinizi çekin, esnafın sırtından elinizi çekin. Deniz bitti de şimdi esnaf mı kaldı?” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Adana'da ziyaret ettiği pek çok esnafa vergi memurları tarafından yüklü cezalar kesildiğini belirterek, "Esnaf zaten zor günler yaşıyor. Elektriğini, kirasını ödeyemiyor, su parasını ödeyemezken, esnaf kefaletten aldığı kredileri ödeyemezken, SSK, BAĞ-KUR primlerini ödeyemez durumdayken siz neyin peşindesiniz? Deli Dumrul misali neyin vergisini almaya çalışıyorsunuz? Çok merak ediyoruz. Vatandaşın sırtından elinizi çekin, esnafın sırtından elinizi çekin. Deniz bitti de şimdi esnaf mı kaldı?" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Adana'da gezdiği esnafların vergi usulsüzlük cezaları nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. Şevkin, Adanalı esnaflar hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ESNAFLAR VERGİ USULSÜZLÜK CEZASI ADI ALTINDA BİRTAKIM CEZALARA MARUZ KALMAKTADIR"

"Pandemi nedeniyle ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşamakta olan esnaf yüzde 30 daralma yaşamıştır. Bu yetmiyormuş gibi bir de vergi memurları tarafından vergi usulsüzlük cezası adı altında birtakım cezalara maruz kalmaktadır. Adana'da ziyaret ettiğimiz esnafların pek çoğu ne yazık ki vergi memurları tarafından yüklü cezalar kesildiğine dair şikayetlerle karşımıza geldiler.

"DENİZ BİTTİ DE ŞİMDİ ESNAF MI KALDI?"

Buradan sayın Nebati'ye soruyoruz. Esnaf zaten zor günler yaşıyor. Elektriğini, kirasını ödeyemiyor, su parasını ödeyemezken, esnaf kefaletten aldığı kredileri ödeyemezken, SSK, BAĞ-KUR primlerini ödeyemez durumdayken siz neyin peşindesiniz. Deli Dumrul misali neyin vergisini almaya çalışıyorsunuz? Çok merak ediyoruz. Vatandaşın sırtından elinizi çekin, esnafın sırtından elinizi çekin. Deniz bitti de şimdi esnaf mı kaldı?

"ÇEKİN ELİNİZİ ESNAFIN, HALKIN SIRTINDAN DİYORUZ"

Şu anda esnafa 250 TL'den başlayıp, 450 TL'ye çıkan ve 2 bin TL'yi bulan binlerce vergi usulsüzlük cezası adı altında cezalar kesilmiş durumda. Bu sadece Adana'da yapılan bir uygulama mı yoksa sadece Türkiye'nin tamamında mı yapılıyor, bu vergi memurları daha önce esnafı uyardılar mı doğrusu bunları merak ediyoruz. Sayın Nebati'nin cevaplaması istemiyle de bir soru önergesi yönelttik. Çekin elinizi esnafın, halkın sırtından diyoruz artık."

Şevkin, konuyu ayrıca; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesiyle TBMM gündemine de taşıdı. Şevkin şu soruları sordu:

"-Adana'da son bir ay içerisinde kaç esnafa 3074 kodlu 'Özel Usulsüzlük Cezası' kesilmiştir? Türkiye'de son bir ay içerisinde kaç esnafa 3074 kodlu 'Özel Usulsüzlük Cezası' kesilmiştir? Adana'da son bir yıl içerisinde kaç esnafa 3074 kodlu 'Özel Usulsüzlük Cezası' kesilmiştir? Türkiye'de son bir yıl içerisinde kaç esnafa 3074 kodlu 'Özel Usulsüzlük Cezası' kesilmiştir? 'Özel Usulsüzlük Cezası' kesilen küçük işletmelerde görülen başlıca usulsüzlükler nelerdir? -Yapılmış olduğu iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili esnaf ve sanatkarlar Vergi Dairesi memurlarınca daha önce uyarılmış mıdır? Esnafa ceza yağdıran Vergi Dairesi memurları esnafın 'Neden ceza yazdınız' sorularını neden yanıtsız bırakmaktadır? Esnaf ve sanatkarın kesilen cezalara itiraz hakkı var mıdır? Küçük işletmelere kesilen cezalar nedeniyle Vergi Dairesi memurları denetlenmekte midir?"