Müzeyyen Şevkin: Deprem Destek Kredisinin Herkese Eşit Olarak Uygulanması ve Kamu Bankalarının Buna Göre Düzenleme Yapması Şarttır

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, deprem destek kredisinin maaşlarında haciz bulunan vatandaşlara verilmediğini belirterek, “Kamu bankalarının deprem illerindeki vatandaşlara yönelik başlattığı deprem destek kredisinin, tıpkı pandemi dönemindeki gibi herkese eşit olarak uygulanması ve kamu bankalarının buna göre düzenleme yapması şarttır” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, deprem destek kredisinin maaşlarında haciz bulunan vatandaşlara verilmediğini belirterek, "Kamu bankalarının deprem illerindeki vatandaşlara yönelik başlattığı deprem destek kredisinin, tıpkı pandemi dönemindeki gibi herkese eşit olarak uygulanması ve kamu bankalarının buna göre düzenleme yapması şarttır" dedi.

Müzeyyen Şevkin, TBMM Genel Kurulu'nda geçen perşembe yaptığı konuşmada, kamu bankalarınca, depremden etkilenen 11 ilde en az 6 ay ve üzeri yaşayan herkese 6 ay geri ödemesiz destek kredisi verilmeye başlandığını hatırlatarak şunları söyledi:

"KREDİLER, MAAŞLARINDA HACİZ BULUNAN VATANDAŞLARA VERİLMİYOR"

"Bu krediler, normal zamanlarda uygulanan krediler gibi boşanma, maddi-manevi tazminat veya başka herhangi bir dava nedeniyle maaşlarında haciz bulunan vatandaşlara verilmiyor. Depremde 50 bine yakın insanımız hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla insanımız yaralanmış, binalar hasar görmüş, oturabilecek durumda olanların eşyaları kullanılamaz hale gelmiştir.

İnsanlarımızın barınma ve taşınma da dahil pek çok ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla kamu bankalarının deprem illerindeki vatandaşlara yönelik başlattığı deprem destek kredisinin, tıpkı pandemi dönemindeki gibi herkese eşit olarak uygulanması ve kamu bankalarının buna göre düzenleme yapması şarttır."