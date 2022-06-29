Müzeyyen Şevkin'den Bakan Nebati'ye: "Yaşlılık Aylığı 1.084 Tl, Açlık Sınırı 6.117 Tl. Bu Miktarı Artırmayı Düşünüyor Musunuz?" - Haberler

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Müzeyyen Şevkin'den Bakan Nebati'ye: "Yaşlılık Aylığı 1.084 Tl, Açlık Sınırı 6.117 Tl. Bu Miktarı Artırmayı Düşünüyor Musunuz?"

ANKA - Güncel
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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM Genel Kurulu’nda dün Ek Bütçe Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde “Yaşlılık aylığı 1.084,55 liradır. Eşi ölen ve hiçbir geliri olmayan kadınlara iki ayda bir 650 lira ödenmektedir. Açlık sınırının 6.117 lira olduğu bir ortamda bu miktarı artırmayı düşünüyor musunuz? Siz çocuklarınıza bu 650 lirayı harçlık olarak veriyor musunuz?” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM Genel Kurulu'nda dün Ek Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde "Yaşlılık aylığı 1.084,55 liradır. Eşi ölen ve hiçbir geliri olmayan kadınlara iki ayda bir 650 lira ödenmektedir. Açlık sınırının 6.117 lira olduğu bir ortamda bu miktarı artırmayı düşünüyor musunuz? Siz çocuklarınıza bu 650 lirayı harçlık olarak veriyor musunuz?" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM Genel Kurulu'nda dün Ek Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde yaşlıların ekonomik sıkıntılarını gündeme getirdi. Şevkin, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye şu soruları yöneltti:

"Ekonomik kriz ve halk sağlığı krizini en ağır şekilde göğüslemek durumunda olan yoksul ve yalnız yaşlılarımız sosyal devletin önleyici ve koruyucu şemsiyesinden yararlanamamaktadır. Türkiye'de yaşlılarımızın yüzde 85'i yaşlı aylığı ve evde bakım aylığı alamamaktadır. Türkiye'de 2 milyon tek başına yaşayan yaşlı vatandaş bulunmaktadır. Bunların yüzde 60'ı kadındır. Yaşlılık aylığı 1.084,55 liradır. Eşi ölen ve hiçbir geliri olmayan kadınlara iki ayda bir 650 lira ödenmektedir. Açlık sınırının 6.117 lira olduğu bir ortamda bu miktarı artırmayı düşünüyor musunuz? Siz çocuklarınıza bu 650 lirayı harçlık olarak veriyor musunuz?"

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Müzeyyen Şevkin Milletvekili Adana Güncel Haberler

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