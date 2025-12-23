(BALIKESİR) - Ayvalık Alan Başkanlığı'nın "Müzem Ayvalık" projesinde birinci hafta eğitimleri tamamlandı. Projenin ilk adımı çocuklarla birlikte atıldı.

Ayvalık'ın kültürel mirasını keşfetmek, geçmişle bağ kurmak ve yaşadıkları kentin hikayesini birlikte öğrenmek için yürütülen "Müzem Ayvalık" projesi kapsamında ilçeli çocuklarla bir araya gelindi. Eğitimin ilk gününde çocuklar hem öğrendi hem düşündü hem hayal kurdu hem de Ayvalık'ın izlerini kendi gözlerinden yorumladı.

Ayvalık Alan Başkanlığı yetkilileri, "Her pazartesi yeni haftanın kayıt formu sosyal medya hesabımızdan paylaşılacaktır. Kontenjan sınırlı olduğundan erken kayıt önerilir" açıklamasını yaptı.