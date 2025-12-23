Haberler

"Müzem Ayvalık" Projesinde Birinci Hafta Eğitimleri Tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayvalık Alan Başkanlığı'nın 'Müzem Ayvalık' projesinde, çocuklarla gerçekleştirilen ilk hafta eğitimleri başarıyla sona erdi. Proje, Ayvalık'ın kültürel mirasını keşfetmeyi ve yerel hikayeleri öğrenmeyi amaçlıyor.

(BALIKESİR) - Ayvalık Alan Başkanlığı'nın "Müzem Ayvalık" projesinde birinci hafta eğitimleri tamamlandı. Projenin ilk adımı çocuklarla birlikte atıldı.

Ayvalık'ın kültürel mirasını keşfetmek, geçmişle bağ kurmak ve yaşadıkları kentin hikayesini birlikte öğrenmek için yürütülen "Müzem Ayvalık" projesi kapsamında ilçeli çocuklarla bir araya gelindi. Eğitimin ilk gününde çocuklar hem öğrendi hem düşündü hem hayal kurdu hem de Ayvalık'ın izlerini kendi gözlerinden yorumladı.

Ayvalık Alan Başkanlığı yetkilileri, "Her pazartesi yeni haftanın kayıt formu sosyal medya hesabımızdan paylaşılacaktır. Kontenjan sınırlı olduğundan erken kayıt önerilir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular

Sınırda büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
title