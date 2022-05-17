Müzeler Haftasında, Zeugma ve Arkeoloji müzeleri ücretsiz olacak - Haberler

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Müzeler Haftasında, Zeugma ve Arkeoloji müzeleri ücretsiz olacak

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Müzeler Haftasında, Zeugma ve Arkeoloji müzeleri ücretsiz olacak

Gaziantep'te Müzeler Haftası dolayısıyla, Zeugma Mozaik Müzesi ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi, belli gün ve saatlerde ücretsiz olacak.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Müzeler Haftası dolayısıyla, Zeugma Mozaik Müzesi ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi, belli gün ve saatlerde ücretsiz olacak.

Gaziantep Müzeler Müdürü Özgür Çomak, yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO VE ICOM himayelerinde bu yıl Avrupa'da 18'incisi, Türkiye'de 17'incisi kutlanacak olan "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliğinin düzenleneceğini belirtti.

Çomak, Müzeler Haftası'nda kanun dinletisi ve resim atölyesinin yanı sıra konferans ve çalıştay gibi bir çok etkinliğin de düzenleneceğini kaydetti.

Bu kapsamda 18 Mayıs'ta Gaziantep Arkeoloji Müzesi saat 17.00-23.00 arası, Zeugma Mozaik Müzesi 19.00-23.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Zeugma Mozaik Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Haberler

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