Müze Kiti Projesi, UNESCO Uluslararası Ödülü'nü Kazandı

Santagata Kültür Ekonomisi Vakfı tarafından UNESCO İtalya Milli Komitesinin himayesinde verilen 'Uluslararası Ödül'e layık görülen 'Müze Kiti' projesi, sürdürülebilir kalkınma projelerinin görünürlüğünü ve tanınmasını sağlama amacıyla veriliyor. Proje, müzelerle ve kültürel miras alanlarıyla anlamlı bir ilişki kurmayı hedefliyor ve öğrenciler için müze deneyimi öncesi ve sonrası için eğitim materyalleri ve etkinlikler sunuyor.

"Müze Kiti" projesi, Santagata Kültür Ekonomisi Vakfı tarafından UNESCO İtalya Milli Komitesinin himayesinde verilen "Uluslararası Ödül"ü kazandı.

Her yıl bir ulusal ve bir uluslararası girişime verilen ödül, UNESCO ülkelerinde o yıl başlatılan veya yürütülmekte olan, Birleşmiş Milletlerin "Gündem 2030 Hedefleri" doğrultusunda tasarlanmış sürdürülebilir kalkınma projelerinin görünürlüğünü ve tanınmasını sağlama amacıyla veriliyor.

UNESCO ülkelerinde 2022-2023 dönemi için yürütülen sürdürülebilir kalkınma projelerini değerlendiren bilim jürisi tarafından bu yılki Uluslararası Ödül'e UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun aday gösterdiği "Müze Kiti" projesi değer görüldü.

Bu yılki Ulusal Ödül ise şehrin gece hayatının yönetimini kültürel, sosyal, ekonomik ve yaşanabilirlik gibi pek çok açıdan ele alan "Gece Planı" projesiyle Bologna Belediyesinin oldu.

"Projemizin ödüle layık görülmesi bizim için büyük bir gurur"

Komet Kültür ve Sanat Projeleri Ltd. Şti'nin hazırladığı proje, her yaştan ziyaretçinin müzelerle ve kültürel miras alanlarıyla anlamlı ve kalıcı bir ilişki kurmasını hedefliyor.

Proje, öğrenciler için müze deneyimi öncesi ve sonrası için tasarlanmış özgün eğitim materyalleri ile sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerden oluşuyor.

Komet Kültür ve Sanat Projeleri kurucularından Sebla Kut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Projemizin uluslararası bir ölçekte tanınması ve alanın en önemli kurumlarından olan UNESCO ve himayesinde faaliyetlerini gösteren Santagata Kültür Ekonomisi Vakfı tarafından 'Uluslararası Ödül'e layık görülmesi bizim için büyük bir gurur. Bu noktada projemizi bu ödüle aday gösteren UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na, projemizi en başından beri destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ziraat Bankası'na teşekkürlerimizi sunmak isterim. Önümüzdeki dönemde İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin kitlerini yapmayı planlamaktayız." dedi.

Müze Kiti projesinde 8 milyonun üstünde öğrenciye ulaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle 2019'dan bu yana sürdürülen projede Topkapı Sarayı, Pera Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Göbeklitepe ve Troya Müzesi için müze kitleri üretildi.

Proje kapsamında hazırlanan eğitim kitleri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Platformu üzerinden 2020 yılından bu yana 205 binin üstünde devlet okulu öğretmenine ve 8 milyonun üstünde öğrenciye ulaştırıldı.

Ziyaretçi kitleri ise yerli ve yabancı ziyaretçilere yönelik olarak Türkçe ve İngilizce hazırlanıyor. Bu kitlerle kültüre meraklı tüm dünya vatandaşlarına ulaşabilmek ve Türkiye'deki kültür turizmi deneyiminin kalitesinin artmasına ve değerlenmesine katkı sağlamak hedefleniyor.

Müze Kiti projesi dışında, 5-10 yaş aralığındaki öğrenciler için UNESCO Dünya Mirası Eğitim Programı vizyonu ile uyumlu olarak Kültür Kaşifleri Projesi de hayata geçirildi.

Kültürel ve doğal miras bilincinin erken yaşlarda edinilmesinin, bu mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik atılacak önemli bir adım olduğu anlayışını benimseyen eğitim programı, öğrencileri, kültürel ve doğal miras kavramlarını tanımaları ve anlamaları, çevrelerindeki miras ögelerini fark etmeleri ve bu ögelerin değerini bilerek korumaları konularında da bilinçlendirmeyi amaçlıyor.