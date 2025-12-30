Haberler

"Toz, Yıldızları Gölgede Bıraktığında" sergisi 22 Mart 2026'ya kadar görülebilecek

Güncelleme:
Müze Gazhane'de, ışık ve karanlık temaları etrafında gelişen 'Toz, Yıldızları Gölgede Bıraktığında' sergisi, 22 Mart 2026'ya kadar sanatseverlerle buluşacak. Sergide 11 sanatçının eserleri yer alıyor ve 19. yüzyıl romantizmine atıf yapılıyor.

Müze Gazhane'nin tarihsel belleğinden hareketle hazırlanan "Toz, Yıldızları Gölgede Bıraktığında" sergisi 22 Mart 2026'ya kadar görülebilecek.

Müze Gazhane'nin L binasında İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen sergi, ışık ve karanlık kavramları etrafında gelişen konuları sanat pratiğinin merkezine alan 11 sanatçıyı bir araya getiriyor.

Sergide, Gizem Akkoyunoğlu, Ozan Atalan, Alpin Arda Bağcık, Kıymet Daştan, Benal Dikmen, Sinem Dişli, Başak Kaptan, Ali Miharbi, Kaan Kemal Öner, Ekin Saçlıoğlu ve Damla Sari'nin üretileri görülebiliyor.

Ontolojik olarak karanlık bir yapıya sahip olan L binası spiral biçimde yukarı doğru yükselirken, sanatçıların ışık, karanlık, kömür, ateş, is ve benzeri kavram setlerinden hareketle ürettikleri işler bu eğimli yükselişe eşlik ediyor. Yapıtlar kendi aralarında çeşitli hikaye örüntüleri oluşturuyor.

Sergi, 19. yüzyıl romantizmini derinden etkileyen yazar Novalis'e yer veriyor. Novalis'in 1800'de yayınlanan Geceye Övgüler (Hymnen an die Nacht) kitabında yer alan uzun şiirinden kesitler, epigraflar halinde mekana yayılıyor.

Pazartesi hariç her gün sergi ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

