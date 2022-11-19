MUZ YÜKLÜ TIR SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI Güncel Haberler Korkuteli'nden Fethiye istikametine giden Metin Koncuk'un kullandığı TIR, seyir halindeyken alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Korkuteli'nden Fethiye istikametine giden Metin Koncuk'un kullandığı TIR, seyir halindeyken alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Yaralanan sürücüsü Koncuk, hastaneye kaldırıldı. Alanya'dan yüklediği muzu Fethiye'ye götürmek için 61 BK 225 plakalı TIR ile yola çıkan Metin Koncuk, saat 23.00 sıralarında Korkuteli- Fethiye Karayolu'nun 7'nci kilometresinde dumanı farketti. Sebebi belirlenemeyen yangın kısa sürede TIR'ı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonrası TIR kullanılamaz hale gelirken taşınan muzlar telef oldu. Yangını söndürmek için çaba sarfeden sürücü Koncuk, yaralı olarak Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fethiye Alanya Güncel Haberler

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