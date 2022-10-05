Müvekkilini dolandırdığı iddia edilen avukat hakim karşısında

Ankara'da boşanma aşamasındaki müvekkilinin 3 ev, bir iş yeri ve 2 arsasını bedelsiz olarak üzerine aldıktan sonra ihtara rağmen geri vermediği iddia edilen avukat Sezai G'nin dolandırıcılık suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara'da boşanma aşamasındaki müvekkilinin 3 ev, bir iş yeri ve 2 arsasını bedelsiz olarak üzerine aldıktan sonra ihtara rağmen geri vermediği iddia edilen avukat Sezai G'nin dolandırıcılık suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sezai G, müşteki Talha S. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanığa söz verdi.

İki yıl önce intihar eden Ömer Faruk S. ile aralarında vekil-müvekkil ilişkisi olduğunu belirten sanık Sezai G, Ankara'nın farklı bölgelerinde bir dükkan, bir daire ve 2 arsayı kendisinden satın aldığını iddia etti.

Keçiören'deki 2 daireyi ise avukatlık ücreti karşılığında ileride mahsuplaşmak üzere devraldığını öne süren Sezai G, taşınmazlar için belirlenen satış ücretinin bir kısmını banka yoluyla bir kısmını da elden ödediğini ifade etti.

Ömer Faruk S'nin bir süre sonra taşınmazları geri istediğini, bunun üzerine ödeme yapması halinde talebini yerine getireceğini söylediğini aktaran Sezai G, "Bunun üzerine Ömer Faruk S, parasının olmadığını, parayı daha sonra ödeyeceğini söyledi. Bunu kabul etmedim, aradan 1 yıl geçtikten sonra taşınmazların değeri artınca bu kez beni tehdit etmeye başladı." iddiasında bulundu.

Sanık Sezai G, söz konusu malları geri vermediği için Ömer Faruk S'nin intihar ettiğine yönelik iddiayı ise kabul etmedi.

Daha önce mal beyanında bulunup bulunmadığına ilişkin soruya Sezai G, avukat olduğu için mal beyanında bulunma zorunluluğunun olmadığını söyledi.

Müşteki Talha S. de anne ve babasının bir dönem boşanma aşamasına geldiklerini, babasının üzerine kayıtlı malvarlığını annesiyle bölüşmemek için taşınmazlarını o dönem avukatlığını yapan Sezai G'nin üzerine yaptırdığını söyledi.

İlerleyen süreçte babasının, sanığa bedelsiz devrettiği taşınmazları geri istemesine rağmen alamadığını belirten Talha S, bundan dolayı babasının intihar ettiğini savundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın suç tarihindeki sosyal, ekonomik ve mal varlığına ilişkin rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

Talha S, babası Ömer Faruk S'nin not bırakarak intihar ettiğini, notta avukatı tarafından dolandırıldığını yazdığını ihbar etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sezai G. hakkında dava açtı.

İddianameye göre avukat Sezai G, Ömer Faruk S'nin birçok davasını takip etti. İkili arasında oluşan güven ilişkisinden dolayı Ömer Faruk S, boşanma aşamasındaki eşiyle malvarlığını paylaşmamak için taşınmazlarını bedelsiz olarak Sezai G'ye devretti.

Ömer Faruk S, daha sonra bu mallarını istediği Sezai G'den olumsuz cevap alınca bunalıma girerek intihar etti.

İddianamede yer verilen intihar notunda Ömer Faruk S'nin, "Avukat hayatımı mahvetti, beni kandırdı, benden imzalı yazılar aldı. Bunalıma girmeme sebep oldu Allah'ımdan bulsun inşallah..." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İddianamede, Sezai G'nin, "Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.