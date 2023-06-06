Muud'da Semicenk yerli sanatçılar sıralamasında birinci oldu

Türk Telekom'un müzik platformu Muud'un mayıs ayı en çok dinlenen isimleri ve albümleri açıklandı. Semicenk'in Geri Dönemedim şarkısı yerli single listesinde birinci olurken, Shakira yabancı sanatçılar kategorisinde en çok dinlenen isim oldu.

Muud'da yerli sanatçılar sıralamasında Semicenk ilk sıraya yerleşirken yabancı sanatçılar kategorisinde ise en çok Shakira dinlendi.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğenilen müzik platformu Muud'un mayısta en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri açıklandı.

Platformda yerli single listesinde rap müziğin sevilen isimlerinden Semicenk'in Geri Dönemedim isimli şarkısı ilk sırada yer aldı.

Son zamanlarda şarkılarıyla adından söz ettiren Semicenk yerli sanatçılar listesinin de lideri oldu. Türk pop müziğinin başarılı kadın seslerinden Simge'nin Ben Bazen albümü mayıs ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirveye yerleşti.

Yabancı şarkılar kategorisinde Tom Odell'in geniş kitleler tarafından beğenisini kazanan Anohter Love parçası ilk sırada yer aldı. Mayıs ayında yabancı sanatçılar listesinde Shakira zirveye yerleşirken, yabancı albüm kategorisinde Rema'nın Rave & Roses Ultra albümü lider olarak kaydedildi.