Muud'da Semicenk ve KÖFN zirvede

Müzik platformu Muud'da yerli sanatçılar listesinde pop müziğin sevilen ismi Semicenk zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında son zamanların beğenilen gruplarından Köfn'ün yeni albümü Popstar ilk sıraya yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğeni toplayan müzik platformu Muud'da haziran ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Platformda yerli sanatçılar listesinde ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Semicenk yer aldı.

Muud kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isim olan Semicenk'in Geri Dönemedim parçası yerli şarkılar listesinin lideri oldu. Sevilen şarkılarıyla geçtiğimiz yıla damgasını vuran KÖFN grubunun yeni albümü Popstar, haziran ayında yerli albüm kategorisinde zirveye yerleşti.

Yabancı şarkılar kategorisinde Tom Odell – Another Love parçası ile ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra haziran ayında The Weeknd, yabancı sanatçılar kategorisinde de zirvenin sahibi oldu. 'Coi Leray"in 'COI' albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm olarak listeye adını yazdırdı.