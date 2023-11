Muud'da Semicenk ve Emir Can İğrek zirvede

Muud'da yerli sanatçılar listesinde pop müziğin sevilen ismi Semicenk yine zirvede ilk sırada yer alırken, yerli albümler sıralamasında son zamanların beğenilen sanatçılarından Emir Can İğrek'in albümü "Parti İptal", Muud listelerinin ilk sıralarına ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğeni toplayan müzik platformu Muud'da ekim ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu.

Platformda yerli sanatçılar listesinde ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Semicenk yer aldı. En çok dinlenen yerli single listesinde ise yine Semicenk'in "Mesafe" adlı şarkısı birinci sıraya yerleşti.

Emir Can İğrek'in "Parti İptal" albümü zirvede

Muud kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isimler arasında yer alan Emir Can İğrek'in "Parti İptal" albümü en çok dinlenen yerli albümler listesinin lideri oldu. Yabancı single kategorisinde Tom Odell – Another Love zirvenin sahibi oldu. Bunun yanı sıra ekim ayında Drake – For All The Dogs en çok dinlenen yabancı albüm olarak listeye adını yazdırdı. Doja Cat ise en çok dinlenen yabancı sanatçılar arasında yer aldı.